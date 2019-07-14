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Meteorolojiden 13 il için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:13
Meteorolojiden 13 il için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:13
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  12. Hava durumu
  13. hava durumu nasıl olacak
  14. sağanak yağış uyarısı

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