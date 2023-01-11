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Gündem Meteoroloji’den 11 kent için ciddi uyarı: ‘Fena geliyor!’
Gündem

Meteoroloji’den 11 kent için ciddi uyarı: ‘Fena geliyor!’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 11 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 12:50:00 -
Meteoroloji’den 11 kent için ciddi uyarı: ‘Fena geliyor!’

Bugün birçok ilde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji yayımladığı haritayla 7 kenti turuncu, 4 kenti de sarı kodla uyardı

Turuncu kodla uyarılan iller: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya.

Sarı kodla uyarılan iller: Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli.

Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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