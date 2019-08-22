Meteoroloji'den 11 il için yağmur ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve ç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ile Kütahya'nın kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevreler ile Samsun’un doğu, Trabzon’un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli (51-75kg/m2),Zonguldak, Bartın, Düzce, Amasya, Sakarya, Kastamonu, Karabük, Tokat, Rize ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu sabah saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bu kapsamda sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.