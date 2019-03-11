Meteoroloji'dan yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da yağmur ile karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizin Çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu yağışlı sistemin Cumartesi gününe kadar Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl’de yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Adıyaman’da ise sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor"denildi.

Açıklamanın devamında ise," Bir süredir bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte hissedilir şekilde 5-8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların Salı günü güneybatılı yönlerden orta kuvvete, yer yer saatte 30-50 kilometre hızla, Çarşamba günü güneydoğulu yönlerden hamleli olmak üzere kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir"ifadelerine yer verildi.