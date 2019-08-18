Meteoroloji yetkilisi yeniakit.com.tr’ye konuştu! İmamoğlu’nun suçlamalarına cevap verilecek

Taha Emre Özdemir Ankara

İstanbul'daki sel felaketinden bir gün sonra tatilden dönen CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu, ayağının tozu ile hem vatandaşlara hakaret etti hem de meteorolojiyi suçladı.

"Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş. Orada bile 'orta şiddetli bekleniyor.' diye rapor edilmiş." diyen İmamoğlu, tatilde olduğu için kendisini eleştirenlere de "Bu konunun en basit kısmı. Nedir bu? Birisi onu demiş, bunu demiş. Boş konuşan boş konuşuyor zaten. İmamoğlu neden tatildeymiş? Bak sen. Bizim tatilimiz de şeffaf." diyerek cevap verdi.

Halbuki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos tarihinde sel felaketine ilişkin ilk uyarısını 10:14'te yapmış, gün boyunca da uyarılarına devam etmişti.

İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

Yeniakit.com.tr'nin telefonla ulaştığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, 'Hata meteorolojide' ithamına itiraz ettiklerini belirterek, İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin bir basın açıklaması düzenleyeceklerini aktardı.