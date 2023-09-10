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Yaşam Meteoroloji ve İstanbul Valiliği üstüne basa basa uyardı! Aman dikkat: O illerde ve İstanbul'da yağış uyarısı!
Yaşam

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği üstüne basa basa uyardı! Aman dikkat: O illerde ve İstanbul'da yağış uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-10 23:13:00 - 2023-09-10 23:25:08
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği üstüne basa basa uyardı! Aman dikkat: O illerde ve İstanbul'da yağış uyarısı!

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapor içeriğinde 4 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşların sel, fırtına ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istendi. İstanbul Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.

Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayınlanan raporda 4 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istendi. Öte yandan İstanbul Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.

Meteoroloji'den alınan verilere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Artvin, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji konuya ilişkin uyarısında, "Marmara’da rüzgarın yarın (10.09.2023 Pazar) günün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. hürriyet aktardı: Fırtınanın, Pazar günü (10.09.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." dedi.
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara’da rüzgarın yarın (10 Eylül 2023 Pazar) günü öğle saatlerinden sonra FIRTINA şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. " denildi.

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