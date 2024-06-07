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Gündem Meteorolojiden ve Ankara Valiliği'nden kritik uyarı!
Gündem

Meteorolojiden ve Ankara Valiliği'nden kritik uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 16:13:00 - 2024-06-07 16:31:17
Meteorolojiden ve Ankara Valiliği'nden kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda şiddetli yağışa karşı tedbirli olunması istendi.

Ankara'da dün etkili olan ve şehri alt üst eden yağmurlu hava Cuma akşam ve Cumartesi gün boyu devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başkentte öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'nin ardından açıklamada bulunan Ankara Valiliği de Cumartesi gününe dikkat çekti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, tedbir alınması istendi.


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