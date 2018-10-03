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Meteoroloji uzmanından iki bölge için korkutan uyarı

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yaptığı açıklamada "Gittikçe yükselen bir sıcaklık var. Kutuplarda erime olduğu için yağış miktarı artıyor. Yağışlar da kısa süreli sel ve su baskınlarına neden oluyor, hortumlar oluşuyor. Bu olaylar tropik fırtınaların da etkisini fazlalaştırıyor. Bizim enlemlerde artık bu şeylerin sıklığı artacak.Karadeniz'i riskler bekliyor" dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:01
Meteoroloji uzmanından iki bölge için korkutan uyarı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığının artmasının tropikal fırtınaların daha sık görülmesine neden olacağını belirterek, 10 yılda bir görülen bu tür fırtınaların 10 yılda 2'ye, 3'e çıkacağını söyledi.

En büyük etken deniz suyu sıcaklığı

Tek, yaptığı açıklamada, Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın beklenildiği gibi Türkiye'yi çok etkilemediğini, sadece kuvvetli yağışlar oluşturduğunu söyledi.

Tropikal siklon ve kasırga olaylarında en büyük etkenin deniz suyu sıcaklığı olduğunu vurgulayan Tek, şöyle devam etti:

"Daha çok pasifik ve atlantikte olan bu yapıların en önemli etkileri deniz suyu sıcaklıkları. Yazdan sonbahara geçişte deniz suyu sıcaklıkları yüksek oluyor. Kara daha çabuk soğuyor. Kuzeyden en ufak bir soğuk hava geldiğinde denizdeki yüksek sıcaklık havaya doğru hızlı bir şekilde transfer oluyor. Büyük sıcaklık farklarından dolayı tropikal siklon gibi yapılar oluşuyor. Geçen hafta soğuk bir hava dalgası yaşandı. Marmara ve Ege'yi etkiledi. Bu soğuk hava Bingazi Körfezi'nde ve İtalya'nın güneyine kayarak oradaki sıcak deniz suyuyla buluştu. Sonucunda da bu yapının oluşmasına sebebiyet verdi. Bu sistemler oluştuktan sonra da genellikle doğuya doğru hareket eder. Yunanistan üzerinden gelen bu hava, Kuzey Ege'ye yaklaştı. Bingazi Körfezi'ndeki deniz suyu sıcaklığı 28-30 derecelere kadar çıkıyor. Ege Deniz'indeki su sıcaklığı ise 23-24 derecelerde. Bizim kıyılarımıza geldiğinde fırtınayı besleyen yüksek deniz sıcaklığı ortadan kalktığı için etkisi güçlü olmadı. Onu besleyen yüksek deniz sıcaklığı ortadan kalkmış oldu. Saros'a doğru sistem etkisini tamamen kaybetti. Aradaki sıcaklık farkının yüksek olması durumunda fırtınanın etkisi de fazla oluyor."

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:01
  1. Adil Tek
  2. Karadeniz
  3. akdeniz

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