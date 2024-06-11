  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde!

Türkiye gibi Eurofighter savaş uçağı verilmeyen Arap ülkesinden olay Kaan hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Çok büyük sürpriz! "Milli Muharip Uçak Kaan'a ortak olma fikrimiz var' diyerek duyurdular

Dev finans kuruluşundan Türkiye kararı! İkiye katlanacak

Selçuk Bayraktar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: Sakın itibar etmeyin

Kavurucu sıcaklar geliyor... Hızlı bir sıcaklık artışı olacak: Kurban Bayramı sonrasındaki ayrıntı dikkat çekti... Bu hafta kavrulacağız

Türkiye aslında beyaz petrol zenginiymiş ama haberimiz yok! Birçok ilden oluk oluk akmaya başladı

Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açtı! Euro 2024 sonrası veda ediyor

Buket Özgünlü Boyacı emlak zengini çıktı

ASELSAN ve TUSAŞ'tan müthiş anlaşma
Yaşam Meteoroloji Uzmanından! 'Çılgın Sıcaklık' açıklaması: Sorunlarını konuştu! Beklenmedik olaylara hazır olun!
Yaşam

Meteoroloji Uzmanından! 'Çılgın Sıcaklık' açıklaması: Sorunlarını konuştu! Beklenmedik olaylara hazır olun!

Yeniakit Publisher
2024-06-11 20:56:00 - 2024-06-11 20:57:15
Meteoroloji Uzmanından! 'Çılgın Sıcaklık' açıklaması: Sorunlarını konuştu! Beklenmedik olaylara hazır olun!

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Güven Özdemir tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla ilgili sıcaklık sorunları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Özdemir, şu anda 'çılgın bir sıcakla' karşı karşıya olduğumuzu anlatırken, 32-33 derece olan sıcakların sanki 40 derece gibi hissedildiğini söyledi.

Özdemir, bunun nedeninin ise nem, trafik yoğunluğu ve aşırı klima kullanımı ile alakalı olduğunu ifade etti.
Haziran ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla yükseldi, bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Meteoroloji uzmanlarına göre ise Temmuz ve Ağustos aylarında kırılacak sıcaklık rekorlarıyla bu yaz işimiz hiç kolay olmayacak.
Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Güven Özdemir içinde bulunduğumuz durumu, "Haziran ayında maalesef çok çılgın bir sıcaklık var" ifadeleriyle anlattı.
Özdemir, İstanbul'da 32-33 derece olan sıcaklıkları neden 40 derece hissettiğimizle alakalı ise şunları söyledi:
'Sıcak çok yüksek ancak hissedilen sıcaklık nemden dolayı daha fazla.

Şu anda İstanbul'da 30-32 derecelik bir sıcaklık var ama 38, 39, 40 gibi hissediliyor.

Bu İstanbul'un her bölgesinde değil. Boğazda veya deniz kıyısında olan yerlerde sıcaklıklar daha düşük ama şehir merkezlerinde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde, klimaların çok yoğun kullanıldığı yerlerde maalesef sıcaklıklar 40 derece gibi hissediliyor. '

Özdemir yarın ve perşembe günü de etkili olacak sıcak havanın cuma günü 29 derecelere kadar gerileyeceğini söylese de temmuz ve ağustos ayı için oldukça zor günlerin kapıda olduğuna vurgu yaptı.
Prof. Dr. Özdemir, "Geçen sene İstanbul'da, 40-41 derecelerde rekor kırıldı. Bu rekor galiba yenilenecek gibi geliyor, öyle gösteriyor. Çünkü daha Haziran ayında böyle olması, maalesef Temmuz - Ağustos aylarında da sıcaklık rekorlarını ülkemizde göreceğiz" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23