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Gündem Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Yeniakit Publisher
2024-01-10 15:57:00 -
Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise yoğun kar bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun karın, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalarla dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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