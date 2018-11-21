Meteoroloji uyardı! Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Marmara'da rüzgarın yarın (22.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (22.11.2018 Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.