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Meteoroloji uyardı! Suriye üzerinden gelecek

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Suriye'den gelen toz bulutu Kilis ve Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkileyecek.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:49
Meteoroloji uyardı! Suriye üzerinden gelecek

Meteoroloji Kilis İl Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Yoğunluğu giderek artan toz bulutu görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa ve ilçelerinde de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla şehir merkeziyle özelikle Akçakale, Siverek, Viranşehir, Harran ve Ceylanpınar ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun kent genelinde yarın da etkili olacağını kaydetti.

Bu arada uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:49
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Metoroloji Genel Müdürlüğü
  4. Meteoroloji uyardı
  5. toz bulutu
  6. suriye
  7. hava durumu

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