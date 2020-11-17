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Yaşam Meteoroloji uyardı! Sis, pus, yağmur...
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Sis, pus, yağmur...

Meteoroloji Marmara ve batı Karadeniz'de sis ve pus, orta ve doğu Karadeniz'de ise yağmur görüleceğini belirerek vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 08:51:00 - 2020-11-17 09:16:57
Meteoroloji uyardı! Sis, pus, yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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