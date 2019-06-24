0553 313 94 23

Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji 13.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:21
Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ile Bingöl’desıcaklıkların bugünden itibaren artacağını bildirerek, özellikle kronik hastalığı olanların güneş ışınlarına maruz kalmamasını istedi.


Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Adıyaman’da az bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl’de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 1 ile 3 derece artması beklenmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.


Uyarı da da bulunan merkezin açıklamasında," Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 - 16.00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önerilmektedir"denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskinazi: "Seçim bitti, Türkiye’nin gündemi ekonomiyi düzlüğe çıkarmak olmalı"
    1. Eskinazi: "Seçim bitti, Türkiye’nin..
    2. Avrupa borsaları
    3. Antalya’da selde 10 küçükbaş hayvan..
    4. Kibar Holding'e Şahabettin Bilgisu..
    5. Tekne turundaki turistlere Yunus şov
    6. Nehir yatağına düşen atı itfaiye..
    7. Bolu'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve..
    8. (Özel) Sevimli Yunuslar İstanbul..
    9. Kırgızistan Büyükelçisi, Çubuk’u..
    10. Reel Kesim Güven Endeksi haziranda..
    11. Tunceli’de "Organik Örgü Bebek"..
    12. Kız kardeşini amcasının oğluyla..
    13. Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ..
    14. Erzincan’da arpa tarlasında yangın
    15. Sektörel güven endeksleri
    16. Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor
    17. İnönü’de kitap okuma seferberliği
    18. Yunan’dan müftülere asimilasyon
    19. Reel kesim güven endeksi, Haziran’da..
    20. “Genç İşsizlikle Mücadele Stratejileri..
    21. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    22. Teröristler 16 sivili gözaltına aldı!
    23. Gaziantep’te 3 kilo esrara 1 tutuklama
    24. Ege’nin Abant’ı olarak adlandırılan..
    25. İl seçim İstanbul adaylarının oy..
    26. Para badmintonculardan 5 madalya
    27. Asya borsaları
    28. İstanbul Üniversitesi öğretim ve..
    29. Kapasite kullanım oranı haziranda..
    30. Atların ’fayton’ çilesi bitmiyor
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama