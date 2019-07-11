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Meteoroloji uyardı! Sıcaklık azalacak

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanakla birlikte hava sıcaklığının 3 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:02
Meteoroloji uyardı! Sıcaklık azalacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede yağışın doğu ve güney kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığının yağışın da etkisiyle hissedilir derecede (3 ila 8 derece) azalması, rüzgarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yerel olarak kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:02
  1. Tekirdağ
  2. hava durumu

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