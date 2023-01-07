Meteoroloji uyardı öyle bir geliyor ki: Tek tek açıkladı, 41 ile yoğun kar yağışı geliyor! Yeni hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan bugünden itibaren 41 ilde kar bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER VE KAR YAĞIŞI BEKLENEN TARİHLER

Afyonkarahisar 11 Ocak - kar yağışlı

Ağrı 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı,

Aksaray 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Amasya 7 ve 8 Ocak - karla karışık yağmurlu

Ankara 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Ardahan 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı

Artvin 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı

Batman 7 Ocak - karla karışık yağmurlu

Bayburt 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı

Bingöl 7 Ocak - kar yağışlı,

Bitlis 7 Ocak - kar yağışlı

Bolu 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 11 Ocak - kar yağışlı

Burdur 10 ve 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Çankırı 11 Ocak - kar yağışlı,

Çorum 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Elazığ 7 Ocak - kar yağışlı

Erzincan 7 Ocak - kar yağışlı,

Erzurum 7 Ocak - kar yağışlı

Eskişehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Gümüşhane 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı

Hakkari 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı

Iğdır 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı

Isparta 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Karabük 7 Ocak - Hafif kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Karaman 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Kars 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı

Kastamonu 7 ve 8 Ocak - hafif kar yağışlı

Kayseri 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Kırıkkale 11 Ocak - kar yağışlı

Kırşehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Konya 11 Ocak - kar yağışlı

Kütahya 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Malatya 7 Ocak - kar yağışlı

Muş 7 Ocak - kar yağışlı

Nevşehir 11 Ocak - kar yağışlı

Niğde 11 Ocak - kar yağışlı

Sivas 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Tokat 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 8 Ocak - kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Tunceli 7 Ocak - kar yağışlı

Van 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı

Yozgat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

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BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PROF. DR. ŞEN'DEN YAĞIŞ UYARISI: CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, yağışlar iç kesimlerde kar diğer yerlerde yağmur. Sıcaklık doğuda azalacak. İstanbul parçalı bulutlu gece sisli 12 C" ifadelerini kullandı.

Şen, "Salı günü (10 Ocak) günü öğlen batı bölgelere yağış geliyor. 10-11-12 Ocak'ta devam edecek yağmur. Özellikle İzmir, Muğla, Antalya ilçelerinde ciddi sorunlara yol açabilir. Şimdiden sera ve diğer tarımsal alanlarda tedbir alınmalı." dedi.

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