Meteoroloji uyardı öyle bir geliyor ki: Tek tek açıkladı, 41 ile yoğun kar yağışı geliyor! Yeni hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar uyarısı yaptı. Yarın yağmur var mı konusu kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yağmur ve kar yağışlarının ne zaman başlayacağını merak ettirdi. Kar kalınlığının 20 cm'yi geçmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin güncel değerlendirmelerine göre; bugünden itibaren yurda kar geliyor. Meteoroloji, kar yağışı beklenen 41 ili de tek tek sıraladı. Yarın yağmur var mı, hava durumu nasıl olacak? İşte 5,15 günlük hava tahmin raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan bugünden itibaren 41 ilde kar bekleniyor.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER VE KAR YAĞIŞI BEKLENEN TARİHLER
Afyonkarahisar 11 Ocak - kar yağışlı
Ağrı 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı,
Aksaray 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Amasya 7 ve 8 Ocak - karla karışık yağmurlu
Ankara 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Ardahan 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
Artvin 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
Batman 7 Ocak - karla karışık yağmurlu
Bayburt 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
Bingöl 7 Ocak - kar yağışlı,
Bitlis 7 Ocak - kar yağışlı
Bolu 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 11 Ocak - kar yağışlı
Burdur 10 ve 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Çankırı 11 Ocak - kar yağışlı,
Çorum 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Elazığ 7 Ocak - kar yağışlı
Erzincan 7 Ocak - kar yağışlı,
Erzurum 7 Ocak - kar yağışlı
Eskişehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Gümüşhane 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
Hakkari 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
Iğdır 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
Isparta 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Karabük 7 Ocak - Hafif kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Karaman 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Kars 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
Kastamonu 7 ve 8 Ocak - hafif kar yağışlı
Kayseri 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Kırıkkale 11 Ocak - kar yağışlı
Kırşehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Konya 11 Ocak - kar yağışlı
Kütahya 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Malatya 7 Ocak - kar yağışlı
Muş 7 Ocak - kar yağışlı
Nevşehir 11 Ocak - kar yağışlı
Niğde 11 Ocak - kar yağışlı
Sivas 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Tokat 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 8 Ocak - kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Tunceli 7 Ocak - kar yağışlı
Van 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
Yozgat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
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BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
PROF. DR. ŞEN'DEN YAĞIŞ UYARISI: CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, yağışlar iç kesimlerde kar diğer yerlerde yağmur. Sıcaklık doğuda azalacak. İstanbul parçalı bulutlu gece sisli 12 C" ifadelerini kullandı.
Şen, "Salı günü (10 Ocak) günü öğlen batı bölgelere yağış geliyor. 10-11-12 Ocak'ta devam edecek yağmur. Özellikle İzmir, Muğla, Antalya ilçelerinde ciddi sorunlara yol açabilir. Şimdiden sera ve diğer tarımsal alanlarda tedbir alınmalı." dedi.
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