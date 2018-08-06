Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39