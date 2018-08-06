Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Artvin, Erzurum’un kuzeyi, Ardahan ve Kars çevreleri ile Adana’nın kuzey, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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