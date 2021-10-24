  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
Gündem

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'nin açıkladığı son hava raporuna göre, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor. Öte yandan Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 00:27:00 -
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, akşam saatlerine kadar Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara Bölgesi ile, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Karadeniz'deki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sabahtan itibaren Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen sağanağın kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası yeni faiz kararını duyurdu!
Ekonomi

Merkez Bankası yeni faiz kararını duyurdu!

Merkez Bankası, politika faizinde yaptığı indirimin ardından TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz oranlarını da 2 pu..
Siyaset

"Biz özel uçakla uçmuyoruz" demişti... Meral Akşener'in yalanı ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Biz özel uçakla uçmuyoruz" yalanı elinde patladı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın geçtiğ..
Faiz indirimi Kılıçdaroğlu'nu çıldırttı: Dediğimin tam tersini yaptılar
Siyaset

Faiz indirimi Kılıçdaroğlu'nu çıldırttı: Dediğimin tam tersini yaptılar

Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz indirimi kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Benim dediğimin tam tersini yaptılar" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay