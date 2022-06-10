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Aktüel Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Giresun, Sinop, Samsun çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve Trabzon'un batı kesimleri ile Kırşehir ve Yozgat çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 15:22:00 -
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Genel Müdürlüğün açıklamasında, bugün Ordu, Giresun, Sinop, Samsun çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve Trabzon'un batı kesimlerindeki gök gürültülü sağanak yağışların yerelde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kırşehir ve Yozgat çevrelerindeki gök gürültülü sağanak yağışların da bugün öğleden sonra yerelde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.​​​​​​​

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