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Ekonomi Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor
Ekonomi

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:04:00 -
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji tarafından 8 Haziran hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimleri sağanak yağışlı bir gün geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Kayseri ve Gümüşhane çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars'ın güney ve Ağrı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla İç Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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