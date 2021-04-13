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Aktüel Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor

Yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 17:46:00 -
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya'da fırtına beklendiği ifade edildi. Meteoroloji yetkililerinden halka önemli uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya'da fırtına beklendiği belirtildi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililerden uyarı

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği de belirtildi.

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