Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklıklar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Öte yandan yarın İstanbul'da sıcaklığın 25, Ankara 29, İzmir 35 olması bekleniyor.