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Aktüel Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklıklar geliyor
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklıklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 17:07:00 -
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklıklar geliyor

Meteoroloji bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Öte yandan yarın İstanbul'da sıcaklığın 25, Ankara 29, İzmir 35 olması bekleniyor.

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