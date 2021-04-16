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Yaşam Meteoroloji uyardı! Bu illerde yağmur etkili olacak
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yağmur etkili olacak

Meteoroloji verilerine göre Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar görülmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 08:56:00 -
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Nisan Cuma günkü hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre gün içerisinde Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

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