Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat etsin
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Trakya ve Çanakkale yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık