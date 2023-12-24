Meteoroloji uyardı: Afrika üzerinden sıcak dalga, sessizce geliyor! Öyle bir uyandıracak ki! Haydaa! Sen nereden çıktın

Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından Türkiye'de pazartesi günü etkili olması beklenen bir hava durumu hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Türkiye'ye pazartesi günü Afrika üzerinden yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Duyanlar "Hayda sen nereden çıktın" yorumları yapmaya başladı.

Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda da salı çarşamba dahil olmak üzere sıcaklıkların bu hafta boyunca etkili olacağı ifade edildi.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Pazartesi gününden itibaren Afrika üzerinden yurdumuza ılık hava geliyor. Yüksek basınç devreye gjrecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. "

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