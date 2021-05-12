  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sinovac'tan flaş Türkiye kararı! Yetkiyi resmen verdiler
Dünyaca ünlü oyuncudan gündem olan İsrail çağrısı
Vodafone Park'ta maç sonu kavga çıktı!
Bakanlıktan yakın takip! Hepsi kayıt altına alınacak
Gündem Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Sıcaklıklar...
Gündem

Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Sıcaklıklar...

Hava durumuna dair son tahminleri açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasının beklendiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 08:30:00 -
Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Sıcaklıklar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Beklenen sıcaklıklar

İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailli Belediye Başkanı duyurdu: Kontrolü kaybettik
Dünya

İsrailli Belediye Başkanı duyurdu: Kontrolü kaybettik

İsrail Lod Belediye Başkanı Yair Revivo'nun kentte kontrolü kaybettiklerini açıklamasının ardından Başbakan Netenyahu Lod'da OHAL ilan etti...
Seküler Mehmet Ali Erbil'in ibretlik hikayesi: Pişmanım, hacca gitmek istiyorum
Medya

Seküler Mehmet Ali Erbil'in ibretlik hikayesi: Pişmanım, hacca gitmek istiyorum

Batı’dan devşirme laikçi sevküler hayatı dibine kadar yaşayan ve kumar, gayrimeşru ilişki gibi türlü ahlaksızlığa imza atan Mehmet Ali Erbil..
Bayram öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni karar
Gündem

Bayram öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni karar

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay