Meteoroloji son tahminini yaptı, uyardı: Ramazan Bayramı'nda hava durumunu nasıl paylaştı! Orada çığ tehlikesi var..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmini yaptı. Hava durumu ve Ramazan Bayramı'na günler kala, milyonlarca vatandaş bayram haftasında havanın nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi yaşanabileceği konusunda vatandaşları peş peşe uyardı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Ramazan Bayramı hava durumu ve diğer uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağı hakkında bilgi verdi.

Ülkemizin genelinde havanın mevsim normallerinde seyredeceği, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise diğer bölgelere göre 1 ya da 3 derecenin altında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahminlerine göre; 17.04.2023 - 23.04.2023 haftasında, Hava sıcaklığının Marmara'nın güneyi, Ege ile Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.

Yağışın Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için çığ uyarısında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR”

Meteoroloji’den bugün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”