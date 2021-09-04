Meteoroloji sağanak için uyardı
Meteoroloji, yurdun büyük bir kesiminde parçalı bulutlu bir hava beklendiğini açıkladı. Ayrıca sağanak yağış beklenen illere de uyarı geldi.
Meteoroloji, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kırklareli, Kocaeli ve Çanakkale 4 Eylül 2021 Cumartesi (bugün) hava durumu.
ÇANAKKALE 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 9°C, 25°C
Az bulutlu
KONYA 14°C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 6°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 5°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS 4°C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık