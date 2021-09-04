Meteoroloji sağanak için uyardı

Meteoroloji, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kırklareli, Kocaeli ve Çanakkale 4 Eylül 2021 Cumartesi (bugün) hava durumu.

ÇANAKKALE 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 9°C, 25°C

Az bulutlu

KONYA 14°C, 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 6°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 5°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS 4°C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık