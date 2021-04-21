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Aktüel Meteoroloji saat verip uyardı! Fırtına geliyor
Aktüel

Meteoroloji saat verip uyardı! Fırtına geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada birçok bölgede sağanak, fırtına ve lodos etkili olacak. Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu gün içerisinde sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:30:00 -
Meteoroloji saat verip uyardı! Fırtına geliyor

Meteoroloji'nin yayımladığı 21 Nisan hava durumu raporuna göre gün içerisinde Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatılı, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatılı yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Erzincan'ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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