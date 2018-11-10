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Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Öğle saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak beklendiğini duyurdu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:13
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Öğle saatlerine dikkat

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren İstanbul çevreleri ile Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında hafif sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:13
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. Kırklareli
  4. İstanbul
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  6. yağmur

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