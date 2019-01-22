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Meteoroloji İstanbul için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak beklendiğini açıkladı.

22 Ocak 2019 Salı 15:29
Meteoroloji İstanbul için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne, Çanakkale, İzmir ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güneyden kuvvetli olarak saatte 50-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donla yer yer pus ve sis olasılığı bulunuyor.

Ege Denizi'nde akşam saatlerinden sonra fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:29
  1. Yalova
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. Çanakkale
  6. Bursa
  7. Balıkesir
  8. Antalya
  9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  10. sağanak yağmur
  11. şiddetli yağış
  12. fırtına
  13. uyarı
  14. hava durumu

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