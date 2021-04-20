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Aktüel Meteoroloji, İstanbul dahil 44 il için tarih verdi
Aktüel

Meteoroloji, İstanbul dahil 44 il için tarih verdi

Meteoroloji'nin açıkladığı 5 günlük hava durumu tahminini göre; aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok şehrin sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 13:20:00 -
Meteoroloji, İstanbul dahil 44 il için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öncelikle bugün için birçok ile yağmur uyarısında bulundu. Haftalık tahminleri de açıklayan Meteoroloji, 44 il için tarih verdi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilin kısa süre içinde sağanak yağmurların etkisi altında kalacağı belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kayseri, Sivas çevreleri ile İzmir, Manisa ve Çankırı'nın kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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