Meteoroloji ile İstanbul Valiliği uyardı: Yağmur ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre; bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan son uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli 30-60 kilogram/metrekare olması beklendiğinden, ani sel, su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul Valiliği ikaz etti

İstanbul Valiliği'nden de son dakika açıklaması geldi. Sosyal medyadan duyurulan hava durumu uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojik verilere göre; rüzgârın Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

İstanbul'da fırtına bekleniyor

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; rüzgârın; Marmara Denizi'nde yarın (14.12.2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Don ve sis ikazı

Fırtınanın Çarşamba günü (15.12.2021) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Öte yandan Van, Bitlis, Muş, Hakkari için buzlanma, don ve sis uyarısı yapıldı. Rüzgar, doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise saatte 2 ila 4 kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 11, Van'da 10, Bitlis'te 9 ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor. Bölgede buzlanma, don ve sis ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Antalya'ya kar uyarısı

Ayrıca Antalya'nın doğu ilçeleri için 2 gün kuvvetli sağanak ve kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yarın akşam saatlerinden itibaren özellikle Alacabel Mevkii'nde kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirtti.