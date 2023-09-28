Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul yine sular altında

Cumhurbaşkanlığı hayaliyle çıktığı yolda, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve CHP Genel Başkanlığı dahil üzerine vazife olmayan tüm koltukları denemek için İstanbul'u terk eden Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğu bugün de kendisini gösterdi.

Kuvvetli yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.

Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü. O anlar kameralara yansıdı.



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