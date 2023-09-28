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Gündem Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul yine sular altında
Gündem

Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul yine sular altında

Yeniakit Publisher
2023-09-28 17:17:00 - 2023-09-28 17:22:00

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı yağış uyarısı yine işe yaramadı.

Cumhurbaşkanlığı hayaliyle çıktığı yolda, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve CHP Genel Başkanlığı dahil üzerine vazife olmayan tüm koltukları denemek için İstanbul'u terk eden Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğu bugün de kendisini gösterdi.

Kuvvetli yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.

Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü. O anlar kameralara yansıdı.


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