0553 313 94 23

Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı.... Beklenen kar geldi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 06:41
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı.... Beklenen kar geldi

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor. Pek çok araç tipi nedeniyle yolda kalırken, Kofçaz'da yoldan çıkan bir aracın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Kar yağışının yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 06:13
  1. kar
  2. kar yağışı
  3. hava durumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peş peşe flaş Suriye açıklamaları! Önce Trump sonra Pentagon...
    1. Peş peşe flaş Suriye açıklamaları!..
    2. Restoranda yemek yiyenler hastaneye..
    3. Eyüpsultan'da göçük... 1 işçi hayatını..
    4. Meteoroloji günler öncesinden..
    5. E-5'te zincirleme trafik kazası! Bir..
    6. İstanbul’da şiddetli fırtına etkili..
    7. ABD'den Venezuela ordusuna kınama
    8. Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı
    9. Ankara’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Venezuela hükümeti, Kolombiya..
    11. Guaido'dan Venezuela ordusunun..
    12. Kozyatağı'nda zincirleme trafik..
    13. Başkent’te eğlence kanlı bitti: 2..
    14. 44. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini..
    15. Başkent’te mobilya atölyesi yandı
    16. İzmir'de otomobil ile motosiklet..
    17. Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi
    18. Kaşıkçı her yıl ABD İndiana Eyalet..
    19. Başkentte mobilya atölyesinde yangın
    20. "Venezuela sınırındaki konserler şov"
    21. D100’de 11 araç birbirine girdi: 1..
    22. Kırmızı ışık ihlali can aldı
    23. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    24. Venezuelalı muhalif lider Guaido..
    25. MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi) İki..
    26. MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi)Akar..
    27. BM Genel Sekreteri Guterres'ten..
    28. E5’te 11 araç birbirine girdi... Çok..
    29. Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında..
    30. Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu