Meteoroloji gün verip uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Yozgat, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'de yağış

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Marmara'da sıcaklıklar düşecek

Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Karla karışık yağmur

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 metre rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.