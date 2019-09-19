Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'gaz salınımı' açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki fabrika yangının ardından atmosfere salınan gazların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki fabrika yangının ardından atmosfere salınan gazların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'ndeki fabrika dün çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki öngörülmemektedir."

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