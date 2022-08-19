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Aktüel Meteoroloji duyurdu! Akşam saatlerinde bekleniyor
Aktüel

Meteoroloji duyurdu! Akşam saatlerinde bekleniyor

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 19:24:00 -
Meteoroloji duyurdu! Akşam saatlerinde bekleniyor

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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