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Meteoroloji dikkat çeken uyarı: Yarın akşam başlıyor...

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Türkiye yarın akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:50
Meteoroloji dikkat çeken uyarı: Yarın akşam başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla yerini hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakacağı öngörülüyor. Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Trakya ile kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken, pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’'de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdu terk etmesi ve aynı gün ülkenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı bölgelerinde, pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 8 Ekim Salı günü tüm yurtta tekrar artması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:50
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Meteoroloji

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