  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2024 Ocak asgari ücret zammı merak ediliyor! İşte asgari ücret zam tahmmini

Sömürgeci Fransa o ülkeden tamamen çekildi

'Dolar alan para filan kazanamaz' diyen ismin son tahmini dehşete düşürdü: Dolar o tarihte 55 lira olacak

MSB açıkladı: Yaralı 4 askerimizden 3'ü şehit düştü

Bakan Şimşek 'önemli bir eşik' sözleriyle ilan etti! '1.1 trilyon dolar civarına ulaştı'

İnsanların onlarca yıl çözemediği problemi şimdi de yapay zeka robotu ortaya çıkardı! Böyle cevapladı, herkes şokta

Dünyanın gözü kulağı Kastamonu'da! Oradaki madenin peşine düştüler.. Böyle rezerv görülmedi

Türkiye'den GKRY açıklaması! Kabul edilemez

50 yıl öncesine insanlık habersizdi! Şimdi dünyanın gözü Türkiye'nin 8 şehrinde... İnanılmaz rezerv, herkes almak istiyor

AKOM Türkiye'ye yeni saat verdi: İstanbullulara fırtına geliyor!
Gündem Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar ve fırtına geliyor
Gündem

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar ve fırtına geliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-23 10:14:00 -
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahminlerine göre yurt genelinde etkili olan soğuk hava bazı illerimizde yerini karlı ve fırtınalı havaya bırakacak. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu için ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı da yapılırken vatandaştan olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günün hava durumu raporunu yayınladı. Kuvvetli yağışların Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'da etkili olması bekleniyor. Marmara'da ise hava durumu çok bulutlu ve aralıklı yağmur bekleniyor. Ayrıca akşam saatlerinden itibaren doğuda yerel kuvvetli yağışlar ön görülürken rüzgarın güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale, Kocaeli akşam ilk saatlerden itibaren yağışlı olacak.

Lapa lapa kar yağışı başlıyor! Plan yapanlar aman dikkat: İstanbul dahil çok sayıda kentte kar alarmı, gece yarısından önce geliyor
Lapa lapa kar yağışı başlıyor! Plan yapanlar aman dikkat: İstanbul dahil çok sayıda kentte kar alarmı, gece yarısından önce geliyor

Aktüel

Lapa lapa kar yağışı başlıyor! Plan yapanlar aman dikkat: İstanbul dahil çok sayıda kentte kar alarmı, gece yarısından önce geliyor

Kar yağışı etkili oluyor: 138 yerleşim yerinin yolu kapandı
Kar yağışı etkili oluyor: 138 yerleşim yerinin yolu kapandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kar yağışı etkili oluyor: 138 yerleşim yerinin yolu kapandı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin(Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23