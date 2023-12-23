Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günün hava durumu raporunu yayınladı. Kuvvetli yağışların Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'da etkili olması bekleniyor. Marmara'da ise hava durumu çok bulutlu ve aralıklı yağmur bekleniyor. Ayrıca akşam saatlerinden itibaren doğuda yerel kuvvetli yağışlar ön görülürken rüzgarın güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale, Kocaeli akşam ilk saatlerden itibaren yağışlı olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin(Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.