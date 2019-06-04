Meteoroloji açıkladı dikkat! Bayramda bu illerde yağmur bekleniyor

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz,Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ileAfyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerininyerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Ankara, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu 28

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37