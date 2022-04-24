Meteoroloji 7 ili uyardı! Planlarınızı şimdiden yapın!

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre 24 Nisan yani bugün Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat'ta sağanak yağış görülecek. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Uzman isim Kerem Ökten yaptığı açıklamada "Ramazan Bayramının ilk günü hava sıcak. Yağış ülke genelinde yok denecek kadar az. Pandemi sürecinde uzak kalmak zorunda kaldığımız Akraba ve Arkadaşlarımızı görmek için çok güzel bir gün. Yine sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyi de unutmayalım..." dedi.

Ökten şöyle devam etti:

"Ülkenin doğusunda ise ay sonundan itibaren yağışlar etkili olacak. Güneydoğu dahil. Orografik etki de görüleceği için yer yer çok etkili olabilir..."

Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Ege: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

İç Anadolu:Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Yozgat'ın kuzey ve doğusu ile Nevşehir'in doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu:Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.