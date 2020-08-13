Meteoroloji, 10 il için sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile 10 ilimizi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı.

Yapılan değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin ile bu akşam ilk saatlerde Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların yarın sabah itibarıyla Samsun, Ordu ve Giresun, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer etkili olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri seviyesinde devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında ise şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."