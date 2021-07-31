Meteor nereye düştü? İzmir'de gece 01.54 sularında gökyüzünde bir aydınlanmanın olduğu ileri sürüldü. Işığın göktaşından kaynaklandığı belirtilirken olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Meteor nereye düştü? Meteor Türkiye'ye mi düştü?

İzmir'de bazı vatandaşların kameraya aldığı görüntüler 'Meteor nereye düştü?' sorusunu akıllara getirdi. Meteor düşmesiyle ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı yalnızca sosyal medya kullanıcıları olaya ilişkin çektikleri videoları yayımladı. Bazı vatandaşlar ise bu olayla birlikte 'Meteor ne oluyor?' sorusuna cevap aramaya başladı.

Meteor nedir?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir.