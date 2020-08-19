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Aktüel Meteor düşmesi Ege Üniversitesi Gözlemevi kameralarınca görüntülendi
Aktüel

Meteor düşmesi Ege Üniversitesi Gözlemevi kameralarınca görüntülendi

Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal: - "Korkulacak bir durum yok. Sıkça yaşanır. Hemen hemen her gün görebiliriz. Gündüz rüzgarın çıkmasından bir farkı yok. Sıradan bir gök olayı"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:26:06 -
Meteor düşmesi Ege Üniversitesi Gözlemevi kameralarınca görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Çanakkale'nin de aralarında olduğu batı illerinden görülen meteor düşmesi, Ege Üniversitesi Gözlemevinin kameralarınca kaydedildi.

Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 21.48 sularında gerçekleşen gökyüzü olayının perseid meteor yağmurlarından biri olduğunu söyledi.

Olayın, binanın çatısında bulunan ve tüm gökyüzünü kaydeden kameralarca görüntülendiğini belirten Dal, şöyle devam etti:

"Benzer bir gök taşının sabah sularında da 04.21 saatlerinde tekrar atmosfere girdiği ve atmosferde yanarak yok olduğu görülüyor. Kamera kayıtlarımıza göre her iki gök taşı da atmosferin doğu ufkundan batıya yönelecek şeklide kuzey taraftan geçtiği görülüyor. Parçacığın da atmosferin üst katmalarında yanarak yok olduğu tespit ediliyor."

Dal, Manisa'nın Salihli ilçesine gök taşının düştüğü, bölgede yangın çıktığına yönelik haberlere de değindi.

Yangının 50 dönüm arazide etkili olduğunun söylendiğini dile getiren Dal, "Bu kadar büyüklükteki araziyi yakabilecek ölçüde büyük bir gök taşının yere düşmesiyle deprem olması söz konusu. Eğer atmosferde patladıysa da büyük bir ses dalgasının ortaya çıkıp çevrede duyulması gerekiyor. Dün Salihli'de böyle bir olayın olmadığını biliyoruz." dedi.

- "Aralık ayında da yaşanacak"

Yılın belli dönemlerinde benzer olayların meydana geldiğine işaret eden Dal, benzer bir gök taşı yağmurunun aralık ayında da görüleceğini aktardı.

Gök taşlarının saniyede 80 kilometre hızla yol aldığı bilgisini veren Dal, "Siz de gökyüzünde bir ışık seli olarak bunları görüyorsunuz. Korkulacak bir durum yok. Sıkça yaşanır. Hemen hemen her gün görebiliriz. Gündüz rüzgarın çıkmasından bir farkı yok. Sıradan bir gök olayı." diye konuştu.


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