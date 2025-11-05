  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Mete Yarar’dan sosyal medyada çarpıtılan sözlerine sert tepki!
Gündem

Mete Yarar’dan sosyal medyada çarpıtılan sözlerine sert tepki!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Altay tankı hakkında yaptığı açıklamaların sosyal medyada kesilip montajlanmasına sert tepki gösterdi. Beyaz TV’de yayınlanan programda konuşan Yarar, açıklamalarının çarpıtılarak servis edilmesinin ardından sosyal medya hesabından hem montajlanmış hem de orijinal görüntüleri paylaşarak, “Bunu yapanlardan hesap soracağım” dedi.

Yarar, programda Altay tankının büyük oranda yerli üretim olduğunu vurgulayarak, “Bu gördüğünüz 65 tonluk tank yüzde 100 yerli. Evet, motor şu anda Güney Kore’den ama bu lisansa tabi bir ürün değil. Üstelik biz o motorun soğutma sistemini geliştirip Güney Kore’ye geri sattık. Yani ithal ettiğimiz parçayı daha da ileri taşıdık” ifadelerini kullandı.

 

Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği noktaya da dikkat çeken Mete Yarar, “Dünyada neredeyse her şeyi tek başına yapmaya çalışan tek ülkeyiz. 2027’den itibaren Altay tankında tamamen yerli güç grubuna geçeceğiz” dedi. Sosyal medyada çarpıtılan görüntülere tepki gösteren Yarar, açıklamalarının manipüle edilmesine karşı yasal yollara başvuracağını belirtti.

Altay Tankı teslim töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplu iğne üretemeyen Türkiye'den tank yapan Türkiye'ye
Altay Tankı teslim töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplu iğne üretemeyen Türkiye'den tank yapan Türkiye'ye

Gündem

Altay Tankı teslim töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplu iğne üretemeyen Türkiye'den tank yapan Türkiye'ye

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu
Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

Gündem

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

Altay Tankı yüzsüzleri
Altay Tankı yüzsüzleri

Gündem

Altay Tankı yüzsüzleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23