Mete Yarar’dan sosyal medyada çarpıtılan sözlerine sert tepki!
Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Altay tankı hakkında yaptığı açıklamaların sosyal medyada kesilip montajlanmasına sert tepki gösterdi. Beyaz TV’de yayınlanan programda konuşan Yarar, açıklamalarının çarpıtılarak servis edilmesinin ardından sosyal medya hesabından hem montajlanmış hem de orijinal görüntüleri paylaşarak, “Bunu yapanlardan hesap soracağım” dedi.
Yarar, programda Altay tankının büyük oranda yerli üretim olduğunu vurgulayarak, “Bu gördüğünüz 65 tonluk tank yüzde 100 yerli. Evet, motor şu anda Güney Kore’den ama bu lisansa tabi bir ürün değil. Üstelik biz o motorun soğutma sistemini geliştirip Güney Kore’ye geri sattık. Yani ithal ettiğimiz parçayı daha da ileri taşıdık” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği noktaya da dikkat çeken Mete Yarar, “Dünyada neredeyse her şeyi tek başına yapmaya çalışan tek ülkeyiz. 2027’den itibaren Altay tankında tamamen yerli güç grubuna geçeceğiz” dedi. Sosyal medyada çarpıtılan görüntülere tepki gösteren Yarar, açıklamalarının manipüle edilmesine karşı yasal yollara başvuracağını belirtti.
