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Gündem Mete Yarar'dan Afgan göçmenlerle ilgili kritik uyarı: Bunu yaptıracaklar
Gündem

Mete Yarar'dan Afgan göçmenlerle ilgili kritik uyarı: Bunu yaptıracaklar

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Afganistan'dan son dönemde Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerle ilgili olarak çarpıcı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 13:13:00 -

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Afgan göçmenlerin birileri tarafından getirilip Türkiye sınırına bırakıldığını söyledi.

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Mete Yarar, büyük bir krizin yaşanabileceğini kaydetti.

Yarar yaptığı açıklamada, "Afganların sınırdan alınıp arabalarla Türkiye sınırına getirildiklerini artık herkes biliyor. Organize bir olay bu. Binlerce yolu geçip geliyorlar. Türkiye hem Suriye hem Irak hem İran sınırlarının güvenliğini sağlıyor. Bunlar karşı tarafın organizasyonu olduğu için kalabalık bir şekilde geliyor. Bunları sınıra kadar getiren bir ekip lideri var. Açık ve net söyleyeyim. FETÖ hesaplarının bu kadar bu konuyu kaşımalarının arkasından bir şey çıkacak gibi. Bu insanlar askeri kıyafetlerle dolaşıyorlar. Bu adamlar neden kendilerini bu kadar deşifre eder? Bakın hatırlarsanız, Reina saldırısı öncesinde aynen böyle yorumlarla başlamıştık. Atatürk Havalimanı baskını öncesinde de böyle bir durum vardı. Reina saldırısını yapan şahıs yine Afganistan-İran sınırını geçmişti. Konya’ya getirilmiş ve burada bir yıl kalmış ve eylem yapmıştı. Askeri üniformalarla dünyanın hiçbir yerinde böyle gezemezsiniz. Sizin bunu yapabilmeniz için birilerinin sizi motive etmesi lazım. Bunları bir şey için kullanacaklar. Bir eylem yapacaklar. Afganistan’dan gelen düzensiz göçmenler bir sorun ve FETÖ, bunların içerisinden yeni bir sorun çıkaracak" ifadeleirini kullandı.

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