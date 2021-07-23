Mete Yarar MIUS sistemini canlı yayında değerlendirdi

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, bu sistemin sadece karadan kalkmayacağını, çok maksatlı çıkartma gemisi olarak hayata geçirilecek olan ve daha sonra bir SİHA gemisine dönüştürülecek olan Anadolu'da kullanılacak bir sistem olduğunu belirtti.

2023 yılına gelindiğinde öncelikle TB3'lerin kalktığı gemi ile Amerika'nın f35'lerle yaptığını Türkiye'nin yeni sistemlerin entegre edildiği Anadolu gemisi ile yapacağını anlatan Mete Yarar "Size birisi rest çektiğinde sizin de onların önlerine koyabileceğiniz alternatifleriniz olması gerekiyor. Veya sizin o masaya geldiğinizde sıkışmadığınızın gösterilmesi gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar dışardan aldığı çözümlerin tamamının üretici ülkenin kendi çözümlerini dayatmasıyla mümkün olduğunun altını çizen Mete Yarar "Anadolu'nun SİHA'ya dönüştülme konsepti Türkiye'nin konseptidir. Bir geminin tamamen insansız sistemlerle donatılmış olması dünyada ilk örnek olacak. Türkiye yaptıklarıyla Karabağ savaşında kendini kabul ettirdi. Türkiye artık doktrinleriyle beraber gidiyor. " dedi.