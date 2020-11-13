Mete Yarar, 'Bölgede çok büyük gelişmeler var' diyerek açıkladı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar “Memleket Aşkına” programının yeni bölümünde, Irak’ın kuzeyinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Superhaber'de konuşan Mete Yarar, Kuzey Irak'ta bir takım yeni gelişmelerin olduğunu söyledi.

Mete Yarar, "Kuzey Irak’ta çok büyük gelişmeler var ve bu gelişmeleri açıkçası Türkiye’de bazı basından takip etme şansımız yok. Onlar hala PKK’nın sahada çok güçlü olduğunu düşünüyorlar. Bunu inanın, PKK bile öyle düşünmüyor. PKK’nın, sözde KCK’nın, yürütme konseyinin iki tane işi peşinde. Bir tanesi Cemil Bayık, diğeri ise Bese Hozat kod adlı kişi. Bese Hozat, bundan bir gün önce Irak’ta PKK’ya yakın olan kişilerle röportaj yaptı. Çok ilginçtir ki tamamen teslim olmuş bir Paşinyan görüntüsüyle bir konuşma yaptı. Zaten aynı saftalar. Bese Hozat dedi ki ‘Bu dönem, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti farklı taktiklerle sahada büyük kazanımlar elde etti. Sahanın dışına itiliyoruz. Sahada tutunamıyoruz. Çok büyük kayıplar veriyoruz.’ dedi. Sahada tutunamıyoruz dedikleri yer PKK’nın hemen sınır hattımızda olan hemen 40 kilometrelik hat boyunca TSK orada başka bir taktik uyguluyor. Bu taktiği aynı SİHA gibi tek başına uygulayan arkadaşlar olabiliyor. Bunu bazen insanları kızdırmak için de kullanıyorum. SİHA, terör örgütleriyle mücadelede çok önemli bir faktördür. Ancak tek başına eğer öyle olmuş olsaydı Amerikan Ordusu’nun yenemeyeceği hiçbir ordu yoktu. Ya da Afganistan’da Taliban’ı çoktan bitirmişlerdi. Dünyanın en büyük hava kuvvetlerine sahipler, dünyanın en büyük füzelerine sahipler, casus uydularına sahipler ama Afganistan’ın %70’ini kontrol edemediler. O zaman teknoloji tek başına yetmiyor. Ayakları yere basan, sahayı iyi bilen, çok güçlü iradeye sahip askerlere ihtiyaç var. Allah’a şükür ki ondan bizde 80 milyon var. Kadınıyla çocuğuyla asker doğan, asker yaşayan ve bu vatan millet için her türlü fedakarlığı yapacak insanlara sahipsin. O askerlerimiz arazide müthiş bir başarı hikayesi yazıyorlar. Sahada ilerliyorlar, ilerledikleri alanlarda önce bölgeyi temizliyorlar, geçmişten farklı olarak bölgeden çıkmıyorlar. Karakol demeyelim ama geçici üs bölgeleri diyebileceğimiz, Aselsan’ın da yapmış olduğu taşınabilir karakollar kuruyorlar. Hem yaşam alanları var, hem depoları var, hem de etrafı koruyan özel uzaktan kumandalı sistemler var. Bildiğiniz seyyar karakol. Bunları yapmak için önce yollar açılıyor, daha sonra ilerleniyor. Aynı Suriye’de olduğu gibi güvenlik şeridi oluşturuldu. Bugün PKK, sınırlarımızın bazı kısımlarına yaklaşamıyor bile. Hakkari ve diğer bölgelere sızmayı bırakın, o taraflara giremiyor bile. O yüzden aşağı doğru inmeye başladı. Aşağılar düzlük olduğu için PKK, Barzani’nin bölgesine girmeye başladı. Girmeye başladığı andan itibaren de çatışmalar başladı. Sincar bölgesi de bunlardan bir tanesi. Ancak silahlı kuvvetler ve milli istihbarat teşkilatı da başka bir şey yapıyor. Yalnızca sahadaki şeyler uğraşmıyor, alt düzey teröristlerle uğraşmıyor. En üst düzeyden başlayıp, bunlara emir komuta veren şahıslarla uğraşıyor. Çoğu PKK’nın hafızasında. Kendi içinde istihbarat başkanı dedikleri diğer istihbarat örgütleriyle bağlantıyı kuran adamı öldürüyor, bağ kopuyor. Lojistik olarak dünyadan malzeme getiren kişiyi vuruyor. İkmal yapan grubu hallediyor. Kendi sözde özel kuvvetleri dediği birimin başındakini yok ediyor. Milli istihbarat teşkilatı spesifik olarak hedef seçiyor, takip ediyor ve en uygun anında ya silahlı kuvvetlerle ya da tek başına kendine ait unsurlarla bertaraf ediyor. PKK’nın artık sözde üst düzey KCK eş başkanları bile bu yenilgiyi kabul ediyor ve ‘bitirilme ve bitme noktasına geldik’ diyorlar. Hakurk bölgesi dahil olmak üzere, Haftanin ve Hakurk'un aşağıdaki bölgeler dahil olmak üzere birçok bölgeden PKK temizlendi. Birkaç bölge kaldı ki bunlardan bir tanesi de Kandil. Çok yakın zamandır ki ben size söyleyeyim, bu bölgeye bir operasyonla ya bu zaman olabilir ya da önümüzdeki seneye sarkabilir. PKK’nın tamamen bölgeden çıkarıldığını ve asla bölgede bir daha yer alamayacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.