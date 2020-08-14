Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Akdeniz'de Yunanistan ve destekçilerinin provokasyonları sonrası bölgede gerilim tırmanıyor. Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeye göndermesinin ardından Fransa ile acil kodu ile tatbikat yapan Yunanistan, düşmanca hamlelerine devam ediyor.

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, katıldığı bir televizyon kanalında son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın yaptıkları bir savaş sebebidir" dedi.

Yunanistan'ın savaş çıkartacak provokasyonlara imza attığını ifade eden Mete Yarar, "Yunanistan'ın yaptıkları normalde savaş sebebidir. Bu hasmane tutumu Türkiye, Yunanistan'a yapmış olsaydı. Nasıl bir tablo ortaya çıkardı acaba çok merak ediyorum" dedi.

"Gayri resmî olarak Türkiye’ye savaş açtılar"

Yarar, Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası operasyonlarını genişlettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Ülkeler artık net olarak karşımıza geçmeye başladı. Türkiye genel olarak Doğu ve Güneydoğu'ya bakıyordu. Yoğunlaştığı bölge o bölgelerden gelebilecek terör tehlikesine karşıydı ve buna göre stratejiler belirliyordu. 15 Temmuz sonrası Türkiye, sınır ötesi operasyonlara başladı. Doğu Akdeniz ve Libya buna örnek olarak gösterilebilir. Batı resmi olarak değil ama gayri resmî olarak Türkiye’ye savaş açmış durumda.