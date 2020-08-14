  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Akdeniz ve Ege'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gayri resmi olarak savaş açıldığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:01:00 -
Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Akdeniz'de Yunanistan ve destekçilerinin provokasyonları sonrası bölgede gerilim tırmanıyor. Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeye göndermesinin ardından Fransa ile acil kodu ile tatbikat yapan Yunanistan, düşmanca hamlelerine devam ediyor.

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, katıldığı bir televizyon kanalında son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın yaptıkları bir savaş sebebidir" dedi.

Yunanistan'ın savaş çıkartacak provokasyonlara imza attığını ifade eden Mete Yarar, "Yunanistan'ın yaptıkları normalde savaş sebebidir. Bu hasmane tutumu Türkiye, Yunanistan'a yapmış olsaydı. Nasıl bir tablo ortaya çıkardı acaba çok merak ediyorum" dedi.

"Gayri resmî olarak Türkiye’ye savaş açtılar"

Yarar, Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası operasyonlarını genişlettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Ülkeler artık net olarak karşımıza geçmeye başladı. Türkiye genel olarak Doğu ve Güneydoğu'ya bakıyordu. Yoğunlaştığı bölge o bölgelerden gelebilecek terör tehlikesine karşıydı ve buna göre stratejiler belirliyordu. 15 Temmuz sonrası Türkiye, sınır ötesi operasyonlara başladı. Doğu Akdeniz ve Libya buna örnek olarak gösterilebilir. Batı resmi olarak değil ama gayri resmî olarak Türkiye’ye savaş açmış durumda.

Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı
Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı

Gündem

Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı

Mete Yarar son istihbarat bilgisini paylaştı
Mete Yarar son istihbarat bilgisini paylaştı

Gündem

Mete Yarar son istihbarat bilgisini paylaştı

S-400'ler o tatil cennetine mi kuruluyor? Mete Yarar bombayı patlattı
S-400'ler o tatil cennetine mi kuruluyor? Mete Yarar bombayı patlattı

Gündem

S-400'ler o tatil cennetine mi kuruluyor? Mete Yarar bombayı patlattı

Mete Yarar’dan Lübnan ile ilgili çarpıcı sözler: Burada başka bir faktör var
Mete Yarar’dan Lübnan ile ilgili çarpıcı sözler: Burada başka bir faktör var

Gündem

Mete Yarar’dan Lübnan ile ilgili çarpıcı sözler: Burada başka bir faktör var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler
Medya

İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da yayımlanan bir yazıda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisini..
Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar
Dünya

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar

Doğu Türkistan’da zulüm gören Müslüman Uygur Türkleri ‘köle’ olarak internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlanda kullanılan ifadeler kan dond..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı